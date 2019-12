YouTube The Onsu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebohongan Ruben Onsu Demi Betrand Peto, Imbas Video Viral Peluk Cium Bersama Sarwendah

Setelah video peluk cium Sarwendah menghebohkan publik, Ruben Onsu akui harus berbohong dan pura-pura di depan Betrand Peto.

Ya, kelakuan Betrand Peto yang dinilai terlalu manja kepada Sarwendah membuatnya banyak dicibir.

Untuk itu, Ruben Onsu mengaku harus berpura-pura di depan Betrand Peto demi menjaga psikis sang putra.

• Aksi Hamburkan Uang Ayu Ting Ting Bareng Ayah Rozak, Rekan Ruben Onsu Nyawer ke Para Pegawai

• Akhirnya Kriss Hatta Bebas, Pria yang Diincar Barbie Kumalasari Itu Kapok Lakukan Ini

• Bukti Ali Syakieb Sudah Move On dari Citra Kirana yang Nikahi Rezky Aditya? Lihat Foto Bareng Cewek

Hal tersebut diketahui dari kanal YouTube Starpro Indonesia yang tayang beberapa waktu lalu, pada Rabu (18/12/2019).

Dalam tayangan tersebut, Ruben Onsu mengungkapkan bahwa Betrand Peto sudah bisa memahami jika orang di sekitarnya sedang dalam keadaan tak nyaman.

Lantaran hal tersebut, Ruben Onsu mau tak mau harus menjaga sikapnya di hadapan sang Betrand Peto.

"Karena Betrand ketika saya sudah melakukan gestur yang kurang nyaman, Betrand sudah bisa, 'Are you okay, Ayaha?' gitu, Karena itu kita ajarin ke dia," kata Ruben Onsu.

Ketika hal semacam itu terjadi, Ruben Onsu kemudian rela membohongi sang anak dan mengatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja.

"'Ya oke dong Kak, Ayah selalu happy', 'Good job', dia selalu gitu," sambungnya.