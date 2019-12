Pita Suara Bermasalah! Agnez Mo Berhenti Bernyanyi Sejenak, Tapi Eks Roger Danuarta Tampil demi Fans

BANJARMASINPOST.CO.ID - Alami masalah pada pita suara, Agnez Mo harus berhenti menyanyi untuk sementara. Tapi mantan Roger Danuarta dan Rezky Adhitya itu rela lakukan ini demi penggemar.

Ya, kabar sedih sempat datang dari penyanyi Agnez Mo. Akibat sakit yang dideritanya selama satu minggu belakangan, mantan Roger Danuarta itu sempat mengumumkan akan berhenti sejenak bernyanyi.

Keaadan tersebut diumumkan Agnez Mo melalui postingan yang dibagikannya beberapa waktu lalu via akun instagramnya.

Agnez Mo sendiri mengakui terjadi peradangan di pita suara sehingga ia pun harus kehilangan suaranya.

Penggemar Agnez Mo sendiri banyak yang menyayangkan atas yang menimpa Agnez Mo.

Tapi kini lewat postingan terbaru yang ia bagikan di instagram, Agnez Mo sepertinya begitu paham akan kekecewaan penggemarnya ini.

Agnez Mo mengunggah video sesi latihan yang ia jalani di tengah sakitnya tersebut.

Agnez Mo mengumumkan kalau ia akan tampil dalam Festival Bali, nanti malam pukul 21.00 WIB.

"Final rehearsal for Bali Festival, see u tonight at 9 pm! .

.

#AGNEZMO #headliner," tulis Agnez Mo sembari mengunggah video sesi latihan terakhirnya jelang penampilan di Bali Festival.

( Latihan terakhir untuk Festival Bali, sampai jumpa malam ini jam 9 malam)