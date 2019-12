Bertahun-tahun Menunggak Retribusi, 26 Toko Akhirnya Disegel Dinas Pasar Kota Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 26 toko yang tersebar di sembilan titik pasar kota Banjarmasin, disegel oleh UPT Dinas Pasar Kota Banjarmasin karena menunggak pembayaran retribusi pasar.

"Iya, untuk penindakan kemarin sudah kami lakukan bersama anggota Satpol PP Kota Banjarmasin berupa penyegelan terhadap 26 toko lantaran menunggak bayar," jelas Kepala Bidang PSDP dan Pasar Disperindag Kota Banjarmasin, Ichrom M Tesar.

Menurutnya, ada pedagang yang menunggak retribusi hingga sekian tahun.

"Iya, kalau terlama bahkan ada enam tahun. Kalau nilai iuran sewa per bulan sih variatif. Ada yang Rp 3 juta per bulan untuk toko besar, kemudian di Pasar Malabar ada Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Kemudian di Pasar Lima sekitar Rp 100 ribu per bulan. Ya bila ditotal mencapai miliaran juga," jelasnya.