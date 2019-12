Daftar 25 Lagu Natal untuk Perayaan Natal 2019 & Tahun Baru 2020, We Wish You A Merry Christmas

Berikut Daftar Lagu Natal 2019 Cocok Menghiasi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, We Wish You A Merry Christmas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perayaan Hari Natal 2019 akan dihelat pada Rabu, 25 Desember 2019.

Lagu Natal mulai banyak diputar di lokasi-lokasi liburan beserta dengan hiasan Natal.

Lagu Natal yang banyak diputar biasanya memiliki nuansa bahagia dan rasa syukur menyambut Hari Natal.

Biasanya Lagu Natal juga bertemakan salju, kasih sayang, atau Santa Klaus.

Lagu Natal yang paling sering didengar mungkin di antaranya adalah Joy to The World.

Di negara seperti Inggris dan Amerika biasanya terdapat sebuah tradisi yang disebut Christmas Carol.

Christmas carol adalah tradisi dimana sejumlah kelompok orang bernyanyi lagu Natal di tempat-tempat umum untuk kegiatan amal.

Orang yang lewat biasanya akan memberikan sejumlah uang yang akan disalurkan kepada panti asuhan atau rumah sakit.

Christmas carol kemudian menjadi istilah untuk menyebut lagu khas natal.

Era Victoria melihat lonjakan lagu-lagu Natal yang berhubungan dengan kekaguman baru dari liburan, termasuk "Silent Night", "O Little Town of Bethlehem", dan "O Holy Night".