Disorot! Foto Nia Ramadhani Berpakaian Minim di Pantai, Istri Ardi Bakrie Langsung Banjir Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Disorot! Foto Nia Ramadhani berpakaian minim di pantai. Istri Ardi Bakrie yang juga sohib Jessica Iskandar itu langsung banjir komentar.

Ya, menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember lalu, Nia Ramadhani juga tak ketinggalan mengunggah Foto Viral terbaru di Instagramnya.

Foto Viral Nia Ramadhani kali ini sukses menyita perhatian karena caption panjang menyentuh yang ditulisnya.

Dalam caption unggahan tersebut, Nia Ramadhani mengungkapkan bagaimana harapannya untuk jadi ibu terbaik bagi ketiga anaknya.

Namun, lagi-lagi foto Nia Ramadhani ini justru mengundang komentar nyinyir netizen karena penampilan seksinya saat berpose di pantai.

Pada fotonya kali ini, Nia Ramadhani tampil seksi dalam balutan swimsuit terbuka.

Nia Ramadhani juga membuat gayanya makin modis dengan menambahkan anting sebagai aksesori penampilannya.

Gaya stylish Nia Ramadhani juga semakin lengkap karena tambahan kacamata hitam yang dipakainya di foto tersebut.

Foto tersebut dilengkapi dengan caption menyentuh dari Nia Ramadhani.

" As a Mother, what i want for my kids is not to make my kids happy, it’s to see them fulfilled