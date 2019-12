Foto Masa Lalu Syahrini Saat Dikenalkan Keluarga Reino Barack Diposting, Incess Tuliskan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto masa lalu Syahrini saat dikenalkan keluarga Reino Barack diposting saat liburan di London.

Nah, dilansir dari akun instagram @princessyahrini, terlihat Syahrini sedang asyik berlibur di London.

Meski begitu, Syahrini justru unggah penampilannya saat berada di Jepang ketika dirinya diperkenalkan dengan keluarga Reino Barack.

"1 year ago...When in Japan December 2018, first time to be introduced to my husband's family, MasyaAllah," tulis akun instagram Syahrini.

Syahrini terlihat mengenakan jaket tebal bernuansa warna hitam.

Ia memadukan jaket tersebut dengan pemakaian celana ketat bernuansa senada.

Nggak lupa, Syahrini juga menenteng tas mewah dari brand ternama, Fendi.

Pada penampilannya kali ini, Syahrini terlihat mengenakan aksesori berupa topi bernuansa warna cokelat.

Meski tampil simpel, penampilan SYahrini saat di Jepang tetap terlihat modis memesona ya!

