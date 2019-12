Ketua Dewan Wasit Pimpin Penataran Pelatih Karate, Disiapkan untuk Kejuaraan Provinsi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penataran wasit juri karate yang dipersiapkan memimpin ajang Kejuaraan Provinsi Karate Paman Birin 1 2019 akan mulai dilaksanakan di Borneo Indoor Futsal Banjarmasin, Selasa (24/12/2019) pagi.

Steering Committee (SC) Hermansyah mengatakan Penatar bakal didatangkan dari PB Forki yakni Ketua dewan wasit PB Forki Haifendri Putih dan anggota dewan wasit Mustaqir.

"Bakal ada 80 wasit juri yang ikut. Mereka merupakan dari daerah Kalsel," kata Kadispora Kalsel ini didampingi Ketua Panitia Pelaksana H Mochtasarul Hamzah Noor di ruang Kadispora Kalsel Senin (23/12/2019) sore.

Bagi wasit dan juri yang lulus dan terpilih nanti sebagian akan langsung diterjunkan ikut memimpin ajang Kejuaraan provinsi karate Paman Birin 1 tahun 2019 yang dimulai Minggu (29/12/2019) di Borneo Indoor Futsal Banjarmasin.

• Video Adegan Mesra Ariel NOAH & Lania Fira Beredar & Viral, Ini Sosok Wanita Bersama Eks Luna Maya

• Rafael da Silva Hengkang dari Barito Putera, Djanur Malah Belum Tahu Nasibnya di Tim Laskar Antasari

• Video, Raffi Ahmad Alami Kecelakaan Saat Liburan, Suami Nagita Terperosok Sampai Sebut Nama Allah

"Kejurprov ini yang pertama dari kepemimpinan Ketua Forki Kalsel Paman Birin. Atlet atlet yang ikut dari Forki kabupaten kota. Ini ajang berkualitas bukan open turnamen," kata dia.

Kejurprov Paman Birin I merupakan kolaborasi dari Dispora Kalsel dan Forki Kalsel dimana baik peserta maupun pelatihan Wasit juri tidak dipungut bayaran.

Ada tiga katagori yang bakal diperlombakan yakni Kadet, junior dan senior dengan mempertandingkan kelas Kumite dan kata.

"Jadi peserta setiap kelas bisa mengirimkan 2 orang dari perwakilan Forki kabulaten/kota yang biasa hanya satu saja," kata Hamzaha Didampingi Kabid pembinaan Prestasi Dispora Kalsel M Fitrihernadi dan Humas Forki Rahmat Aidi.

Hal ini dilakukan untuk memberikan peluang lebih banyak bagi karateka. Di Kejurprov juga bakal disiapkan peraih Best of the best antar katagori.

(Banjarmasinpost.co.id/khairil rahim)