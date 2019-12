Link Live Streaming RCTI Indonesian Idol 2019 Top 10, Siaran Langsung RCTI+ Spektakuler Show 6

Live Streaming RCTI Indonesian Idol 2019 babak 10 besar tersaji di Siaran Langsung RCTI+ malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Online Indonesian Idol 2019 akan digelar pada malam ini, Senin 23 Desember 2019 dapat diakses melalui live streaming RCTI + mulai pukul 21.00 WIB.

Ajang Spektakuler Show 5 Top 10 Indonesian Idol 2019 ini disiarkan langsung RCTI (live RCTI). Tentunya, babak 10 besar Indonesian Idol 2019 ini bisa juga disaksikan lewat tayangan Live Streaming RCTI+.

Link Live Streaming RCTI dapat diakses di www.rctiplus.com.

Sebelumnya di babak top 11, Senin (16/12/2019) menjadi penampilan terakhir bagi Richard.

Richard mendapatkan voting terendah pekan lalu.

Richard membawakan lagu How Deep is Your Love dari Beegees.

Pada penampilan malam pekan lalu, Richard mendapatkan pujian dari Judika karena dia tampil dengan aransemen yang keren.

Anang juga menyebut Richard memiliki musikalitas yang tinggi.

"Penampilan malam ini adalah penampilan yang paling menggairahkan. Kamu menunjukkan musikalitas yang baik," ujar Anang.