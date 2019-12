Berkonsep Broadway, Best Western Kindai Hotel Berharap Tamu yang Datang Memiliki Kenangan Indah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PENAWARAN istimewa saat malam pergantian tahun baru diberikan Best Western Kindai Hotel Banjarmasin.

Ada tiga paket malam tahun baru yang ditawarkan kepada para tamu yaitu, “A Night On Broadway Gala Dinner” di Kayuh Baimbai Ballroom, Poolside BBQ dan Bamega Party.

Mengusung konsep Broadway, Best Western Kindai Hotel mengajak para tamu untuk menikmati malam tahun baru bernuansa kemeriahan Broadway dengan live music performance dari “X-MEN Band”, Magician Danix, Modern Dance by Victoria, DJ Performance dari ASDQ, Games dan berbagai Doorprize yang dipandu oleh MC Harry.

“Kami ingin memberikan kenangan dan kesan yang indah untuk tamu yang datang ke hotel kami pada malam pergantian tahun baru tersebut.” kata Director of Sales & Marketing, Fanggy Sumaco.

Adapun harga paket tahun baru yang ditawarkan yaitu Gala Dinner Rp 300.000 per orang di Ballroom dengan benefit beli 8 gratis 1.

Paket Poolside BBQ hanya Rp 150.000 per orang dan Bamega Party menawarkan Paket Snack dan Mocktail Rp150.000 per orang atau Paket Dinner dan Mocktail Rp 200.000 per orang.

Khusus tamu yang menginap di malam tahun baru, makan pagi berlaku dari jam 06.00 - 12.00 Wita dan juga gratis late check out sampai dengan jam 14.00 Wita serta souvenir special tahun baru.