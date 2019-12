Gegara Postingan Syahrini, Tanggal Pertemuan Pertama Kali Incess & Keluarga Reino Barack Terbongkar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gegara postingan Syahrini, tanggal pertemuan pertama Incess dengan keluarga Reino Barack terbongkar.

Ya, Berdasarkan akun instagram @princessyahrini, Syahrini sedang asyik berlibur bersama Reino Barack di London.

Akan tetapi, Syahrini justru unggah penampilannya saat berada di Jepang ketika dirinya diperkenalkan dengan keluarga Reino Barack.

Nah, dari postingan itu, terlihat tanggal pertemuan pertama kali Incess dan keluarga Reino Barack.

Meski tak menampilkan tanggal pastinya, tapi yang jelas terjadi di bulan Desember 2018.

"1 year ago...When in Japan December 2018, first time to be introduced to my husband's family, MasyaAllah," tulis akun instagram Syahrini.

Terlepas dari tanggal pertemuan itu, Syahrini terlihat mengenakan jaket tebal bernuansa warna hitam.

Ia memadukan jaket tersebut dengan pemakaian celana ketat bernuansa senada.

Nggak lupa, Syahrini juga menenteng tas mewah dari brand ternama, Fendi.

Pada penampilannya kali ini, Syahrini terlihat mengenakan aksesori berupa topi bernuansa warna cokelat.