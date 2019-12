Sambut Pergantian Tahun, Blue Atlantic Hotel Manjakan Tamu yang Menginap, Diskon Kamar 30 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyambut pergantian tahun 2019-2020, Blue Atlantic Hotel Banjarmasin, hadir dengan promo kamar yang menarik.

Tamu yang menginap di hotel di tengah Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Nomor 18 akan dimanjakan di malam pergantian tahun nanti dengan memberikan potongan diskon harga kamar sebesar 30 persen.

"Ini merupakan sebuah gebrakan di malam tahun baru di Kota Banjarmasin, yang mana hotel-hotel lainnya menaikkan harga kamar. Kami di Blue Atlantic Hotel justru memberikan diskon kamar yang sangat besar dengan fasilitas yang tetap didapatkan oleh tamu," kata Rizky, Sales Manager Blue Atlantis Hotel Banjarmasin, Rabu (25/12/2019).

Ada pun fasilitas yang didapat, lanjut dia, free breakfast untuk dua orang, free access to laguna fitness center, free wi-fi accsess all area, free late cek out until 02 .O0 PM (1 january 2020).

Ditambahkan Rizky, juga tersedia paket-paket menu pilihan yg harganya dibanderol dgn sangat murah, yaitu hanya 20.000,-nett per porsi yakni paket ayam saos tiram, ayam geprek, patin colo-colo, Fuyunghay sayur, ayam asam manis, dadar gulung telur sayur, chicken wings BBQ,suwir ayam jamur.

"Semua menu tersebut sudah termasuk nasinya," ungkapnya.

Jadi, tunggu apalagi, utk reservasi kamar segera hubungi 0821 8888 7378 (WA) dan telepon hotel di 0511 3271889/3262889.

(Banjarmasin post.co.id/Syaiful Anwar)