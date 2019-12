Dalam 10 Tahun Terakhir, Kekayaan Para Miliarder ini Meningkat Pesat, Bos Amazon Masih Teratas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam satu dekade terakhir, strategi investasi ala Warren Buffett, yaitu membeli saham dan menahannya dalam jangka waktu lama, adalah yang terbukti paling ampuh.

Dikutip dari Forbes, pemilik perusahaan konglomerasi Berkshire Hathaway tersebut mempelajari filosofi investasinya tersebut dengan mengumpulkan halaman-halaman buku yang dia beli secara tak sengaja di University of Nebraska.

Keampuhan strategi bisnis Buffett terbukti lantaran meski telah menghibahkan dalam jumlah besar saham yang dia miliki di Berkshire Hathaway untuk kegiatan filantropi sejak 2006 (dengan total nilai mencapai 34 miliar dollar AS), pria yang memiliki sebutan Peramal dari Omaha (Oracle of Omaha) tersebut memiliki total kekayaan kasar senilai 89 miliar dollar AS hingga penghujung 2019.

Angka tersebut meningkat 42 miliar dollar AS sejak tahun 2010 lalu.

Buffett pun saat ini menempati posisi sebagai orang ketujuh terkaya di dunia.

Adapun 98 persen kekayaannya berasal dari kepemilikan saham di perusahaan.

Strategi menahan saham dalam jangka waktu yang lama tersebut juga terbukti ampuh untuk sebagian besar miliarder dunia yang mengalami peningkatan kekayaan dalam jumlah fantastis dalam satu dekade terakhir.

Sebagian besar dari mereka mengalami peningkatan kekayaan hingga 40 miliar dollar AS.

Adapun secara keseluruhan, ke-10 miliarder dengan peningkatan harta terbanyak dalam satu dasawarsa terakhir memiliki nilai total kekayaan hingga 555 miliar dollar AS.

Seperti Buffett, sebagian besar dari mereka merupakan pejabat tingkat tinggi, atau pendiri dari perusahaan terbuka yang mendominasi pemberitaan dalam satu dasawarsa terakhir.

Mereka juga memegang posisi-posisi penting di perusahaan tersebut hingga saat ini.