Kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2020 untuk Status WhatsApp, Instagram & Sosmed Lainnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2020 untuk dipasang di status atau dikirim lewat WhatsApp, Facebook, Instagram dan Sosmed lainnya.

2019 sudah berada di penghujung hari, artinya sebentar lagi tahun 2020 segera tiba

Tahun Baru 2020 bisa juga diperingati dengan mengirimkan ucapan selamat untuk teman atau orang-orang terkasih lewat status WhatsApp, Instagram atau Facebook.

Selain mengucapkan selamat tahun baru 2020 secara langsung via telpon bisa juga dikirimkan via sms, WhatsApp, Facebook, atau sosial media lainnya.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk berbagi semangat kita menyambut hari dan tahun baru 2020.

Berikut referensi kumpulan ucapan selamat tahun baru 2020 yang dilansir dari berbagai sumber:

1. May this new year all your dreams turn into reality and all your efforts into great achievements.

(Semoga di tahun baru ini semua mimpimu jadi kenyataan dan semua usahamu berbuah prestasi yang luar biasa).

2. Life may not always give you the second chance so be grateful to God that you are alive to see another year of happiness, wealth, prosperity and joy.

Have a wonderful new year.

(Hidup tidak selalu memberimu kesempatan kedua, jadi selalu bersyukur kepada Tuhan karena kamu masih hidup untuk melihat tahun-tahun selanjutnya dengan penuh kebahagiaan, kejayaan, kemakmuran, dan kesenangan. Semoga tahun barumu menyenangkan)