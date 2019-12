LIVE TVRI! Link Live Streaming Mola TV Chelsea vs Southampton di Boxing Day TV Online Liga Inggris

Link Live Streaming Mola TV Chelsea vs Southampton di Boxing Day Liga Inggris Malam ini dapat ditonton via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming TV Online.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming TVRI dan Live Streaming Chelsea vs Southampton di Boxing Day Liga Inggris malam ini di Live Streaming MolaTV di www.mola.tv

Siaran Langsung TVRI menyajikan laga Chelsea vs Southampton malam ini, begitu pula dengan Live Streaming Mola TV dalam Boxing Day Liga Inggris Pekan 19 2019/2020, Kamis (26/12/2019) pukul 22.00 WIB di Live Streaming TV Online.

Link Live Streaming Chelsea vs Southampton di Liga Inggris 2019 via Live Streaming MolaTV dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming via aplikasi Mola www.mola.tv

Aplikasi MolaTV dapat diunduh di playstore atau appstore, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Tahun ini, Chelsea yang menempati posisi ke-4 klasemen Liga Inggris akan melakoni Boxing Day dengan menghadapi Southampton, tim di posisi ke-17.

Southampton yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi memiliki ambisi untuk mencuri poin. Anak asuh Ralph Hasenhuttl berpeluang menyulitkan lini pertahanan The Blues dengan mengandalkan ketajaman Danny Ings yang sempat mencetak lima gol di lima laga beruntun.

Dari sisi tuan rumah, pertandingan ini juga akan dijadikan ajang pembuktian bagi para pengisi barisan depan semisal Christian Pulisic, Mason Mount, hingga top skor sementara mereka saat ini, Tammy Abraham.

Chelsea menang 8 kali dalam 9 pertemuan terakhir melawan Southampton di semua kompetisi.

tim asuhan Frank Lampard bisa optimistis bisa meraih 3 poin sekaligus memperbaiki rekor mereka di Boxing Day.