Aksi Betrand Peto Peluk Fans Ceweknya Bikin Heboh, Ini Reaksi Ruben Onsu dan Sarwendah Melihatnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi Betrand Peto memeluk fans ceweknya bikin heboh. Ini sikap Ruben Onsu dan Sarwendah melihatnya.

Ya, dikenal ramah, Betrand Peto justru tampak diam saat diledek soal sosok wanita.

Sikap itu ditunjukkan Betrand Peto saat bertemu dengan seorang remaja yang ternyata adalah fans putra sambung Sarwendah dan Ruben Onsu itu.

Sempat diam, Betrand Peto pun akhirnya berusaha untuk akrab dengan remaja wanita tersebut.

Sebab, remaja wanita yang merupakan fans Betrand Peto itu adalah kenalan Ruben Onsu.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari vlog The Onsu Family berjudul "The Onsu Family - Upload an NATAL", Betrand Peto terlihat senang saat diberikan kado natal.

Kado tersebut berasal dari anak dari teman Ruben Onsu yang bernama Jessica yang hadir di pesta natal keluarga The Onsu.

Langsung menunjukkan kado tersebut, Betrand Peto pun memamerkannya kepada sang ayah, Ruben Onsu.

"Ayah, Kakak dapat hadiah lagi," ungkap Betrand Peto dilansir dari vlog Jumat (27/12/2019).

"Dari ?" tanya Ruben Onsu.