SBI Sambut Kelahiran Bayi Bekantan di Stasiun Riset Pulau Curiak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kabar gembira kembali datang di penghujung tahun 2019, dari Stasiun Riset Bekantan & Ekosistem Lahan Basah di Pulau Curiak, yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Seekor bekantan (nasalis lavartus) alpha female yang diberi nama Julia, melahirkan seekor bayi bekantan di dalam kawasan Stasiun Riset Bekantan, Pulau Curiak di Anjir Muara, Barito Kuala.

Menurut Ambar Pertiwi, kepala Stasiun Riset Bekantan, Jumat (27/12/2019), ini adalah kelahiran keempat dari baby bekantan yang berada di kawasan Stasiun Riset Bekantan sepanjang tahun 2019.

"Sebelumnya ada Newie, Memel dan Ambar yang saat ini mulai tumbuh menjadi remaja. Kelahiran baby bekantan ini telah kami laporkan kepada ibu Amalia Rezeki selaku ketua Yayasan SBI. Dan beliau menyambut gembira atas kelahiran bayi Bekantan tersebut,“ jelasnya.

Bayi mungil Bekantan wajahnya masih hitam kebiru-biruan saat terlihat berada dalam pelukan Julia induknya.

Induk betina muda dari kelompok Alpha.

"Kehadiran baby bekantan ini membawa kabar gembira buat kita semua. Ini menunjukkan SBI mampu mengelola kawasan Pulau Curiak yang kecil dan berada di luar kawasan konservasi, tapi mampu menumbuhkembangkan populasi bekantan di alam liar," tandasnya.

Untuk itu, Zulfa Asma Vikra, Ketua Forum Konservasi Flora & Fauna yang juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi SBI yang telah mampu mengelola dan mengembangkan Pulau Curiak dan meningkatkan populasi bekantan di kawasan tersebut, dengan terus berkembangnya kelahiran anak bekantan.

"Sekali lagi saya sangat mengapresiasi kerja keras tim SBI yang selama ini telah berupaya menjaga dan melestarikan bekantan di Kalsel. Kelahiran bekantan yang keempat sepanjang tahun 2019 di Stasiun Riset. Ini tentu membawa kabar gembira bagi kita semua. Dengan kelahiran bekantan ini semoga bisa membantu meningkatkan populasi bekantan Indonesia seperti yang diamanahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebesar 10 persen dalam kurun waktu 5 tahun," jelas Zulva.

Terpisah, Ketua SBI Kalsel, Amalia Rezeki mengatakan, pada tahun 2014 hanya ada 14 individu bekantan di Pulau Curiak dan sekarang terdapat sekitar 24 individu bekantan yang terdiri dua kelompok yang masing-masing diberi nama Alpha dan Bravo di Pulau Curiak dan satu kelompok lagi berada di kawasan Green Belt Stasiun Riset yang telah memisahkan diri dari kedua kelompok yang di Pulau Curiak.

Seperti diketahui, bekantan adalah spesies endemik Pulau Kalimantan yang statusnya terancam punah dan termasuk spesies satwa yang dilindungi oleh negara berdasarkan Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1999.

Disamping itu lembaga konservasi internasional IUCN (International Union For Conservation of Nature and Natural Resources) memasukkan Bekantan ke dalam daftar merah “endangered” satwa yang terancam punah.

(Banjarmasin post.co.id/Syaiful Anwar)