25 Contoh Ucapan Selamat Tahun Baru 2020 dalam Bahasa Inggris, Cocok Untuk Update Status Sosmed 

BANJARMASINPOST.CO.ID - 25 Contoh Ucapan Selamat Tahun Baru 2020 atau Happy New Year 2020 dalam Bahasa Inggris, Cocok Untuk Update Status Sosmed

Sebentar lagi memasuki Tahun Baru 2020. Di sepanjang tahun 2019 , ada banyak kejadian, capaian, atau justru kegagalan, yang dapat dijadikan pelajaran.

Dengan belajar apa yang terjadi di masa lalu, tentu kita berharap sukses dan kebahagiaan akan selalu menghampiri kita di saat yang akan datang.

Menjelang pergantian tahun ini, tidak ada salahnya kita menuliskan Ucapan Selamat Tahun Baru 2020 pada teman-teman atau keluarga lewat sosial mediamu.

• Kumpulan Doa Awal Tahun dan Doa Akhir Tahun Jelang Tahun Baru 2020 Bisa Sebagai Ungkapan Rasa Syukur

• Kumpulan Kata Mutiara & Ucapan Selamat Tahun Baru 2020, Happy New Year 2020 Cocok di WA, FB & IG

Berikut referensi kumpulan ucapan selamat tahun baru 2020 yang bisa dipasang untuk status di sosial media atau dikirimkan ke orang terkasih dilansir dari berbagai sumber:

1. May this new year all your dreams turn into reality and all your efforts into great achievements.

(Semoga di tahun baru ini semua mimpimu jadi kenyataan dan semua usahamu berbuah prestasi yang luar biasa).

2. Life may not always give you the second chance so be grateful to God that you are alive to see another year of happiness, wealth, prosperity and joy.

Have a wonderful new year.

(Hidup tidak selalu memberimu kesempatan kedua, jadi selalu bersyukur kepada Tuhan karena kamu masih hidup untuk melihat tahun-tahun selanjutnya dengan penuh kebahagiaan, kejayaan, kemakmuran, dan kesenangan. Semoga tahun barumu menyenangkan)

3. May your eyes, mind and heart be filled with true spirit of starting a new year that gives a fresh dimension to you. Happy New Year 2020.