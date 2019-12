Inkai Kalsel Dominasi Medali Kejurprov Karate Paman Birin Cup 1 Hari Ini, Kuasai Nomor Kata

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perguruan Karate Inkai Kalimantan Selatan menguasai perolehan medali di hari kedua Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) FORKI Kalsel Piala Paman Birin Cup 1 yang digelar di Borneo Indoor Futsal Banjarmasin Sabtu (28/12/2019) sore.

Di hari pertama Inkai sudah berhasil mengumpulkan delapan medali emas tujuh perak dan tiga perunggu.

Di hari kedua pundi pundi emas kembali bertambah utamanya dari nomor kata.

Di nomor dengan gerakan jurus ini, Inkai meraihnya melalui Hidayat (emas) dan Firdaus kata kadet putra yang masing masing emas dan perak.

Begitu juga kata kadet putri sapu bersih emas dan perak diraih Andi Sarah (emas) dan Sarifatul.

Lalu nomor kata junior putra, emas disabet Khairul dan perak direbut Kardi lalu kata senior putra direbut Rizali.

Keperkasaan Inkai di kata tidak diikuti di kelas kumite junior. Dari tujuh kelas yang dipertandingkan Inkai hanya menyabet satu emas dan satu perak melalui Fadli kumite junior 62 kilogram meraih emas dan Adit di kelas yang sama.

"Hari ini banyak final yang dipertandingkan namun panitia belum merekap hasil perolehan karena beberapa final lainnya masih berlangsung," kata ketua Panitia pelaksana yang juga ketua harian FORKI Kalsel, H Mochtasarul Hamzah Noor.

Hamzah menambahkan, di Kejurprov ini sebanyak 108 karateka turut ambil bagian dari berbagai utusan dari 13 Forki kabupaten dan Kota dan perguruan se-Kalsel.

Sabtu pagi kejuaraan di buka langsung gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili asisten bidang pemerintahan, Siswansyah. Sahbirin Noor batal membuka karena umrah.

Hadir dalam pembukaan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kalsel Hermansyah, Kabid Pembinaan Prestasi Dispora Kalsel M Fitrihernadi dan perwakilan Polda Kalsel dan Korem 101/Antasari.

Rencananya Minggu (29/12/2019) pagi akan digelar pertandingan the best of the best kemudian penyerahan hadiah dan penutup.

(Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim)