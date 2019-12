Live TVRI! Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea di TV Online Mola TV Liga Inggris, Derby London

Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Live Streaming Mola TV Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI

Link Live Streaming Mola TV Duel Derby London antara Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris Pekan 20 dapat ditonton via Siaran Langsung TVRI atau Live Streaming TV Online www.mola.tv

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming TVRI dan Live Streaming MolaTV yang menayangkan duel via Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Pekan 20 Liga Inggris tersaji pada Minggu (29/12/2019).

Siaran Langsung TVRI menyajikan jadwal Derby London antara Arsenal vs Chelsea, begitu pula dengan Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online www.mola.tv dalam lanjutan Liga Inggris Pekan 20 2019/2020 mulai pukul 20.30 WIB.

Selain Live Streaming TVRI, Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2019 dapat diakses via Live Streaming MolaTV di Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming via aplikasi Mola.

Aplikasi MolaTV dapat diunduh di playstore atau appstore, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, yakin kemenangan atas Chelsea akan memberi Arsenal momentum untuk membalikkan nasib mereka di Liga Inggris.

Setelah meraih hasil imbang di laga debutnya sebagai pelatih Arsenal, kini Mikel Arteta mengincar kemenangan pada pertandingan berikutnya, yakni melawan Chelsea.

Arsenal akan menjamu Chelsea di Emirates Stadium dalam laga bertajuk Derby London.

Kemenangan di laga kontra Chelsea akan menghentikan catatan tidak pernah menang Arsenal dalam 11 pertandingan terakhir Liga Inggris musim 2019-2020.

Selain itu, Arteta juga merasa kemenangan atas Chelsea bisa menjadi momentum bagi timnya untuk memperbaiki keadaan.