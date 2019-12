Inkai Juga Sapu Bersih Gelar Best Of The Best Kejurprov Karate Paman Birin Cup 1

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sesuai prediksi Institut Karate-Do Indonesia (Inkai) Kalimantan Selatan meraih Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Forki Kalsel Piala Paman Birin Cup 1 yang digelar di Borneo Indoor Futsal Banjarmasin dan berakhir, Minggu (29/12/2019) siang.

Di ajang ini Inkai Kalsel yang dipimpin H. Fawahisah Mahabatan, SE SH meraih 13 emas 13 perak 4 perunggu dari 27 kelas yang diperlombakan.

Tidak hanya itu Inkai juga menyapu bersih gelar best of the best putra melalui Mahreza dan putri melalu Selvia.

"Kami bisa saja menambah pundi pundi medali namun sejumlah karateka binaan Inkai membela Forki daerah lain yang ternyata juga meraih emas," kata ketua kontingen Inkai Kalsel H Rusniasyah.

• Anggota Satpol PP Kalsel Juara Dunia Karate di Sri Lanka International Open 2019

• Harta Terpidana Korupsi Jembatan Mandastana Batola Dilelang, Mobil Mazda Cuma Laku Segini

• Akhirnya Syahrini Akui Kenal Reino Barack Saat Jadi Kekasih Luna Maya, Bukti Teman Makan Teman?

Inkai Kalsel kata Rusni kebanyakan dicomot dari jodo Bina Prestasi Pagatan Tanah Bumbu dengan mengirimkan 29 atlet pererorangan 1 tim beregu.

"Disetiap ajang kita memang tidak pernah menargetkan anak asuh meraih medali sehingga mereka bisa bermain lepas," kata dia didampingi ketua harian Bina Prestasi, Abdulrahman.

Bina Prestasi rutin membina karateka dengan para pelatih Dedi Rahman, Sahbirin. Amirullah, A Rizali, Heriansyah serta pelatih cewek Silpia Rahmah. Sehingga tidak hanya kejuaraan di daerah di luar daerah juga seperti Kejurnas juga ikut ambil bagian.

Binpres Forki Kalsel Fawahisah Mahabatan mengatakan kualitas karateka Banua semakin meningkat setelah Ketua Forki Kalsel Sahbirin Noor rajin menggelar kejuaraan.

"Melihat perkembangan karete dibawah paman birin kini cukup positif banyak kejuaraan ini yang diharapakan anak anak untuk menambah jam terbang," kata dia.

Lebih banyak kejuaraan lebih baik daripada cakut becakut tentang organisasi. Kejurprov ini juga sebagai bukti bahwa Forki Kalsel dibawah Sahbirin diakui PB Forki dengan hadirnya Ketua dewan juri dari PB Forki di pelatihan wasit juri oleh wasit juri.