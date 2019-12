Live Mola TV! Live Streaming Gervonta Davis vs Gamboa Tinju Dunia WBA Kelas Ringan, Tak Live TVOne

Link Live Streaming Mola TV Tinju Dunia Gervonta Davis vs Yuriorkis Gamboa tersaji di Live Streaming TV Online www.mola.tv pada Minggu (29/12/2019) pagi namun tak Siaran Langsung TV One maupun Live Streaming TVOne.

Gervonta Davis menghadapi Yuriorkis Gamboa di State Farm Arena, Atlanta, Amerika Serikat.

Duel ini memperebutkan gelar juara dunia WBA kelas ringan yang tengah lowong.

Davis merupakan petinju juara dunia WBA dan IBF kelas bulu super. Ia memutuskan untuk naik ke kelas ringan dan pertandingan melawan Gamboa akan menjadi ujian pertama baginya.

"Gamboa pernah merebut medali emas Olimpiade. Ia merupakan lawan yang tangguh dan saat ini saya tengah mencoba persaingan di kelas ringan," ucap Davis.

"Gamboa tiga kali menjadi juara dunia. Saya berlatih dengan lawan-lawan yang lebih muda dari saya untuk memastikan siap melawannya," jelas Davis.

Davis punya rekor tinju dunia profesional yang mengesankan. Dari 22 pertandingan yang ia jalani, petinju 25 tahun tersebut memenangi semuanya dan 21 di antaranya dengan cara KO.