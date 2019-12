Skandal Video Syur Artis Alim Layaknya Luna Maya & Ariel NOAH Diramal Sosok Ini, Terjadi di 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Skandal Video Syur atau video mesum artis alim seperti Luna Maya dan Ariel NOAH dulu diramal sosok ini terjadi pada 2020.

Ilusionis Denny Darko sering mengungkap ramalannya tentang nasib peruntungan para artis Tanah Air. Satu d antaranya soal video mesum dari artis alim yang seheboh Ariel NOAH dan Luna Maya dulu.

Berkat keahliannya membaca kartu Tarot, Denny Darko tak jarang mampu memprediksi secara tepat kejadian di masa depan secara akurat. Tak jarang hal ini jadi video viral.

Inilah yang membuat netizen penasaran dengan ramalan Denny Darko untuk tahun 2020 mendatang.

Kini, jelang pergantian tahun yang tinggal menghitung hari, satu persatu paranormal kenamaan seolah berlomba-lomba mencuri perhatian publik lewat ramalannya masing-masing.

Sebut saja Mbak You, Wirang Birawa, hingga Gus Robin.

Denny Darko pun tak mau ketinggalan dengan mengungkap terawangannya yang mencengangkan.

Bagaimana tidak, pria yang juga dikenal sebagai pesulap menyebut akan ada artis yang terjerat kasus video panas layaknya Ariel Noah dan Luna Maya di masa silam.

Ini diungkapnya di vlog terbarunya yang tayang di YouTube Denny Darko pada Jumat (27/12/2019) lalu.

Sayangnya, bukan kabar gembira yang ia bagikan kali ini lantaran muncul kartu Tarot The Seven of Cups (7 cawan).