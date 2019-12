SKOR 1-0! Hasil Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris, Live Streaming www.mola.tv, Aubameyang Cetak Gol

Live Streaming Arsenal vs Chelsea Big Match Derby London Liga Inggris, Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung TVRI

Hasil duel Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris Pekan 20 via Live Streaming Mola TV di www.mola.tv adalah 1-0 untuk sementara di babak pertama Siaran Langsung TVRI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil dan Live Streaming Arsenal vs Chelsea di lanjutan Liga Inggris Pekan 20 via Live Streaming TVRI dan Live Streaming MolaTV, tim tuan rumah unggul dengan skor 1-0 hingga menit 20 jelang babak pertama berakhir.

Skor 1-0 Arsenal vs Chelsea via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV di www.mola.tv dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang (13') di pekan 20 Liga Inggris di Emirates Stadion, Kota London, Minggu (29/12/2019).

Live Streaming Arsenal vs Chelsea dapat disaksikan via Live Streaming MolaTV atau Live Streaming TVRI. Laga ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Arsenal langsung menggebrak sejak menit awal babak pertama.

Pada menit ke-6 Arsenal menciptakan peluang melalui sepak pojok. Bola berhasil disundul David Luiz namun bola masih belum menemui sasaran.

Chelsea balas menciptakan peluang melalui tendangan bebas usai Matteo Guendouzi diganjar kartu kuning usai melakukan pelanggaran.

Namun Masoun Mount yang menjadi eksekutor gagal memanfaatkan peluang tersebut.

Arsenal akhirnya berhasil unggul berkat gol yang dicetak Aubameyang pada menit 13.

Gol tercipta melalui skema sepak pojok yang tidak diantisipasi para pemain Chelsea.