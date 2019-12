BERLANGSUNG Live Mola TV! Live Streaming TV Online Liverpool vs Wolves Liga Inggris, Tak Live TVRI

Live Streaming Liverpool vs Wolves di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online www.mola.tv

Striker Wolverhampton Wanderers, Raul Jimenez yakin jika timnya bisa kalahkan Liverpool meski tahu tidak akan mudah.

Raul Jimenez berharap Wolves dapat mengulangi kemenangan mereka atas Manchester City ketika mereka bertamu ke markas Liverpool.

Wolves secara mengejutkan mengalahkan Man City dengan skor 3-2 di laga Boxing Day Liga Inggris.

Berkat kemenangan itu, Wolves sukses merangkak naik ke urutan lima di papan klasemen.

Jimenez, yang mencetak gol penyeimbang kedudukan saat Wolves bangkit dari ketertinggalan 2-0, berharap timnya dapat mengulangi performa yang sama ketika mereka melakukan perjalanan ke Anfield.

"Kenapa tidak?" kata Jimenez mengenai mengulangi penampilan melawan Man City di Anfield, dikutip BolaSport.com dari Fox Sports.