Pria yang Cium Aurel Diungkap di Depan Atta Halilintar, Ashanty & Anang Hermansyah Bereaksi Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pria yang mencium Aurel Hermansyah diungkap di depan Atta Halilintar. Ashanty dan Anang Hermansyah bereaksi begini.

Hubungan spesial Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar ramai dibicarakan. Namun, putri Anang Hermansyah justru dipaksa untuk membahas ciuman pertamanya.

Ya, sebelum santer digosipkan dengan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah memang beberapa kali diketahui pernah berpacaran.

Nah, putri sambung Ashanty itu pun membahas seputar ciuman pertamanya seperti yang terlihat pada vlog terbarunya yang berjudul "WHO KNOWS ME BETTER ??? PIPI VS BOYF." (Tayang Minggu, 29 Desember 2019).

Tak cuma bertanya pada Anang Hermansyah soal first kiss alias ciuman pertamanya, Aurel Hermansyah juga terlihat melontarkan pertanyaan yang sama pada Atta Halilintar.

Mendapat pertanyaan soal siapa first kiss Aurel Hermansyah, Atta Halilintar pun kaget.

Sebab diakui Atta Halilintar, ia tak pernah bertanya kepada Aurel Hermansyah soal hal tersebut.

"Siapa first kiss aku ?" tanya Aurel Hermansyah.

"Waduh siapa ? ya mana gue tahu, gue enggak nanya juga," imbuh Atta Halilintar panik.

"Aku tau, aku tau, disebut aja kan ? Oke !" kata Anang Hermansyah.