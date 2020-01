Perangai Sebenarnya Iis Dahlia Dibongkar Anak, Devano Danendra Ngaku Ibunya Tak Pernah Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perangai sebenarnya Iis Dahlia dibongkar sang anak. Devano Danendra mengaku sohib Uya Kuya dan Billy Syahputra itu tak pernah lakukan ini untuknya.

Ya, anak penyanyi dangdut Iis Dahlia, Devano Danendra mengungkapkan bahwa ibunya tidak pernah memujinya.

Bukan hanya itu, saat Devano Danendra meraih sebuah prestasi, Iis Dahlia juga tidak memberikan pujian apapun.

Nah, pernyataan tersebut diungkapkan oleh Devano dalam video yang diunggah di kanal YouTube Beepdo, pada Senin (30/12/2019).

Devano menuturkan Iis Dahlia tidak pernah memuji mengenai lagu maupun film yang dibintanginya.

Iis Dahlia diceritakan selalu memberikan komentar-komentar terkait prestasinya itu.

Devano menjelaskan Iis Dahlia juga pernah memberikan sanjungan untuk dirinya.

Namun disertai dengan komentar yang membangun.

"Believe it or not, nggak pernah muji, selalu komen," tutur Devano.

"Sekalinya muji itu kayak 'bagus, tapi ada yang kurang.'