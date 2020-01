Verrell Bramasta Ngaku Bareng Lisa Blackpink ke Korea, Ternyata Mantan Natasha Wilona Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Verrell Bramasta Ngaku bareng Lisa BLACKPINK saat liburan ke ke Korea. Namun, rupanya pernyataan mantan Natasha Wilona itu halu?

Ya, Verrell Bramasta berlibur ke Dubai. Mantan Natasha Wilona itu ditemani rekan kerjanya di sinetron “Cinta Anak Muda” yakni Febby Rastanty dan Riza Syah juga sejumlah sahabatnya yang lain.

Nah, Verrell Bramasta rupanya belum berpuas hati. Hal ini terlihat dari aktivitasnya terbaru sepulang dari Dubai.

Verrell justru masih melanjutkan libur panjangnya dengan lanjut melancong ke Korea Selatan.

Putra Venna Melinda pun tak lupa membagikan foto saat duduk di dalam pesawat.

Tak banyak kata yang ditinggalkan oleh Verrell dengan foto di bawah ini.

“See you when I see you (sampai jumpa saat kita berjumpa),” ujarnya.

Namun siapa sangka jika ada sebuah komentar yang mencuri perhatian Verrell.

Adalah tulisan yang ditinggalkan oleh sang sahabat, Riza Syah, yang langsung menuai banyak sorotan.

Bagaimana tidak, ia dengan gamblang menitipkan pesan kepada Verrell untuk disampaikan kepada idol cantik Lisa BlackPink.