Jadwal Liga Italia Pekan 18 Live RCTI & Beinsports 2: Napoli vs Inter Milan, Juventus vs Cagliari

Jadwal Liga Italia Pekan 18 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 & Siaran Langsung RCTI mulai Minggu (5/1/2020). Ada Napoli vs Inter Milan, Brescia vs lazio dan AC Milan vs Sampdoria serta Juventus vs Cagliari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Italia Pekan 18 tersaji laga-laga sengit di antara Napoli vs Inter Milan, Brescia vs lazio, Juventus vs Cagliari dan AC Milan vs Sampdoria dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan Live Streaming RCTI.

Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 menayangkan Jadwal Liga Italia Pekan 18 tersaji seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Beberapa laga Liga Italia juga akan disiarkan langsung atau Live Streaming RCTI, namun hingga berita ini diturunkan belum ada informasi laga mana yang akan disiarkan langsung RCTI +

• LINK MOLA TV! Live Streaming Liverpool vs Sheffield United di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

• Jadwal Liga Spanyol Pekan 19 Derby Espanyol vs Barcelona & Getafe vs Real Madrid, Live Bein Sports 1

• Jadwal Live BWF Malaysia Masters 2020 : Marcus/Kevin & Ahsan/Hendra Main, Siaran Langsung TVRI?

Sang pemuncak klasemen Inter Milan akan melawat kandang Napoli.

Inter Milan agak diuntungkan karena Napoli tampil tidak konsisten musim ini dan kini hanya ada di posisi kedelapan klasemen, tertinggal 16 poin dari Inter.

Sementara Juventus akan melawan tim papan tengah Cagliari.

Cristiano Ronaldo cs patut waspada karena Cagliari sedang dalam tren positif dan kini ada di posisi 6 klasemen sementara Liga Italia.

Sedangkan AC Milan vs Sampdoria akan dihelat pada Senin (6/1/2020) dari Stadion San Siro, Kota Milan.

Laga AC Milan vs Sampdoria bakal menjadi sorotan. Para Milanisti bakal menantikan aksi Zlatan Ibrahimovic yang resmi kembali bergabung ke San Siro.