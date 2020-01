Merajut Asa Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Oleh: Muhammad Syamsuri, M.Pd, Guru SMAN 2 Kintap Peserta Teacher Training on Inclusive Education, Jepang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Minggu akhir bulan Desember 2019 kemarin, saya mendapat curhatan dari seorang ibu yang anaknya berkebutuhan khusus dan bersekolah di sekolah reguler (inklusi) di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) Kabupaten Tanahlaut.

Beliau menceritakan kegelisahannya, dimana berdasar raport yang baru saja diterima, dari 11 (sebelas) mata pelajaran yang dibelajarkan sekolah kepada anaknya, hanya 3 (tiga) mata pelajaran saja yang tuntas berdasar kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah.

Lebih miris lagi, berdasar cerita beliau, meski anaknya telah memiliki surat yang menyatakan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi guru di sekolah anaknya tersebut terkesan tidak suka dengan “kehadiran” anak beliau di kelas.

Belum lagi, beliau diminta menyediakan guru pendamping khusus bagi anaknya, dan “mengultimatum” bahwa jika tidak ada perubahan terkait sikap dan akademik sang anak, maka untuk semester depan sang anak terancam tidak naik kelas. Di lain pihak, sang anak juga menyatakan, jika tidak naik kelas, maka dia tidak mau bersekolah lagi.

Sebagai orangtua, saya sangat paham dengan kegelisahan beliau terhadap masa depan anaknya di sekolah, begitu juga sebagai guru yang “belum” memahami konsep pendidikan inklusif, saya juga paham dengan sikap guru di sekolah tersebut.

Untuk itu, sangat penting adanya sosialisasi bahkan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi guru sehingga guru dapat memahami esensi pendidikan inklusif dengan baik dan mampu melaksanakannya dengan bijak.

Diakui, memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak merupakan tantangan yang berat sekaligus merupakan isu sangat penting dalam dunia pendidikan. Menyadari hal ini, pada tahun 1990 masyarakat dunia menyelenggarakan konferensi di Thailand yang membahas isu tentang pendidikan dasar bagi semua anak.

Puncak dari konferensi ini adalah lahirnya deklarasi tentang pendidkan untuk semua (Education for All). Konferensi ini menyimpulkan bahwa di banyak negara : (1) kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas atau masih banyak orang yang belum mendapat akses pendidikan, (2) kelompok tertentu yang terpinggirkan seperti penyandang cacat (penyandang disabilitas), etnik minoritas, suku terasing dan sebagainya masih terdiskriminasi dari pendidikan bersama.

Banjarmasin Post edisi Kamis (2/1/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Meski demikian, implementasi hasil dari konferensi tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan, khususnya yang terkait dengan para penyandang cacat. Oleh karena itu, para praktisi pendidikan khusus menyelenggarakan konferensi pendidikan kebutuhan khusus (Special Needs Education) di Salamanca, Spanyol tahun 1994 yang menghasilkan Pernyataan Salamanca (Salamanca Statement). Pernyataan Salamanca pada intinya menyatakan agar anak berkebutuhan khusus (children with special needs) mendapat layanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Dalam konferensi ini istilah inclusive education (pendidikan inklusif) secara formal mulai diperkenalkan.