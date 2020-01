BANJARMASINPOST.CO.ID - Ahmad Dhani Utang Saat Makan di Restoran, Putra Maia Estianty Sampai Ngomel ke Suami Mulan Jameela

Polah Ahmad Dhani pasca keluar dari penjara terus menjadi sorotan. Diketahui saat ini Suami Mulan Jameela sedang berkumpul bersama anak-anaknya, termasuk putra Maia Estianty.

Terbaru saat suami Mulan Jameela menikmati makananan di sebuah restoran bersama putra Maia Estianty. Ternyata ada momen di mana suami Mulan Jameela itu mengucap utang.

Momen suami Mulan Jameela, Ahmad Dhani itu ada di vlog putra Maia Estianty, El Rumi.

• Keretakan Rumah Tangga Syahrini - Reino Barack Disebut Mbak You, Sohib Luna Maya Bereaksi

• Keluhan Citra Kirana Pasca Sebulan Jadi Istri Rezky Aditya, Kesal Adik Erica Putri Terkuak

• Kelahiran Anak Ahok BTP & Puput Nastiti Devi Ramai Dibahas, Ini Fakta Adik Baru Anak Veronica Tan

Menikmati makanan all you can eat di salah satu restoran shabu shabu di Jakarta, Ahmad Dhani usil menggoda penjaga restoran.

Ahmad Dhani yang bebas dari penjara sejak 30 Desember 2019, terlihat menikmati waktu bersama anak-anaknya, El Rumi dan Dul Jaelani.

Bertiga, mereka menuju ke salah satu restoran shabu shabu.

Lucunya, Dhani sempat membuat karyawan restoran tersebut terkejut dengan tingkahnya.

"Mbak, besok ya bayarnya," kata Ahmad Dhani dalam vlog El Rumi berjudul "#ELVLOG22 kumpul Keluarga...", seperti dikutip Kompas.com, Jumat (3/1/2020).

"Yaaah," jawab karyawan dengan nada terkejut kemudian tertawa.