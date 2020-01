BANJARMASINPOST.CO.ID - Dibandingkan dengan Agnez Mo & Disinggung Kegagalan, Cinta Laura Beri Jawaban Ini ke Hotman Paris

Dua artis Indonesia Agnez Mo dan Cinta Laura diketahui sedang meniti karir internasional.

Dalam berbagai kesempatan, Agnez Mo dan Cinta Laura kerap dibandingkan oleh sejumlah kalangan.

Terbaru, pengacara sekaligus pembawa acara Hotman Paris Hutapea membandingkan aCinta Laura Kiehl dengan Agnez Mo.

Seperti diketahui Cinta Laura kini memang sedang merambah dunia hiburan di luar negeri.

Serupa dengan Agnes Monica yang menjajaki kariernya sebagai penyanyi di Amerika.

Melalui kanal YouTube Hotman Paris Show, pada Kamis (2/1/2020), Hotman Paris memberikan sejumlah pertanyaan kepada Cinta Laura.

Awalnya Hotman Paris terlebih dahulu bertanya kepada Cinta Laura.

"Now, you come back to Jakarta?," tanya Hotman Paris.

Artis peran Cinta Laura Kiehl ditemui usai menjadi bintang tamu acara televisi di kawasan Tendean, Jakarta, Selasa (26/2/2019). Cinta Laura kembali ke Indonesia untuk membintangi film Horor perdananya berjudul berjudul Mati Anak yang disutradarai oleh Derby Romero. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

"Ya, since July," jawab Cinta Laura dengan tegas.