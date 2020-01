Dul Jaelani Disorot! Video Ahmad Dhani di Atap Bareng Mulan Jameela & Putra Maia Estianty Diunggah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dul Jaelani jadi sorotan! Video Ahmad Dhani di atas atap bersama keluarga Mulan Jameela dan Putra Maia Estianty jadi perhatian.

Ya, setelah dinyatakan bebas dari penjara, Musisi Ahmad Dhani langsung membagikan beberapa fotonya ke akun sosial media Instagram.

Diketahui, Ahmad Dhani yang merupakan suami Mulan Jameela itu telah bebas menghirup udara segar pada Senin, 30 Desember 2019.

Sebelumnya ia mendekam di balik jeruji besi selama satu tahun atas kasus ujaran kebencian.

Bebasnya Ahmad Dhani disambut gembira oleh keluarga serta pendukungnya.

Istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela serta anak-anaknya saat itu menyambut hangat dengan berkumpul di depan pintu masuk LP Cipinang.

Kini setelah bebas dari penjara, Ahmad Dhani langsung mengunggah foto-foto terbarunya di laman Instagram.

Banyak momen yang diabadikan Ahmad Dhani setelah ia bebas dari penjara.

Dikutip dari akun Instagram @ahmaddhaniofficial, Rabu (1/1/2020), pada unggahan fotonya, Ahmad Dhani tampak menggendong sang anak, Shafeea.

"Its good to be home," tulis Ahmad Dhani.