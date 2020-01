Jadwal Babak Ketiga Piala FA 2020 Live Bein Sports Ada Liverpool, MU, City, Arsenal, Debut Minamino? 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal babak ketiga Piala FA atau FA Cup 2019/2020 akan berlangsung akhir pekan ini, dimana ada laga-laga tim besar Liga Inggris macam Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City dan lainnya yang akan disiarkan secara langsung di Bein Sports.

Ya, babak ketiga Piala FA 2019/2020 akan bergulir mulai Sabtu (4/1/2020) hingga Selasa (7/1/2020) mendatang dimana laga Derby Merseyside Liverpool melawan Everton yang masuk agenda Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

Selain itu, Bein Sports jkuga akan menyiarkan laga babak ketiga Piala FA lainnya seperti laga Wolverhampton vs Manchester United, Manchester City vs Port Vale dan Arsenal vs Leeds United (lihat tabel lengkap Jadwal Siaran Langsung FA Cup).

Laga Derby Merseyside Liverpool melawan Everton yang masuk agenda Live Streaming TV Online Bein Sports 2 tampaknya yang akan paling banyak menyita perhatian.

• Hasil Liverpool Vs Sheffield United Liga Inggris, Moh Salah dan Mane Bawa The Reds Kokoh di Puncak

• Jadwal Liga Italia Pekan 18 Live RCTI & Beinsports 2: Napoli vs Inter Milan, Juventus vs Cagliari

• Jadwal Liga Spanyol Pekan 19 Derby Espanyol vs Barcelona & Getafe vs Real Madrid, Live Bein Sports 1

Pasalnya kemungkinan pemain anyar Liverpool asal Jepang Takumi Minamino bakal menjalani debutnya sebagai pemain Liverpool kala melawan Everton di babak ketiga Piala FA.

Liverpool baru mendapatkan Takumi Minamino setelah mereka setuju untuk menebus klausul pelepasannya sebesar 7,25 juta pounds (sekitar Rp 135 miliar) dari RB Salzburg.

Pemain 24 tahun asal Jepang itu resmi menjadi pemain baru Liverpool per 1 Januari 2020.

Dilansir Bpost Online dari BolaSport.com, Minamino tidak dapat memperkuat The Reds pada pertandingan Liga Inggris kala melawan Sheffield United.

Aturan Liga Inggris menyebut pemain yang baru bergabung pada tanggal 1 atau 2 Januari tidak diperbolehkan bermain pada pertandingan yang berlangsung di tengah pekan.

Pemain tersebut baru diperbolehkan untuk bermain pada pertandingan berikutnya.