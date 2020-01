Jadwal Badminton Malaysia Masters 2020 Mulai 7 Januari 2020 , Siaran Langsung TVRI

Jadwal Badminton Malaysia Masters 2020 akan berlangsung mulai 7 Januari 2020 , siaran langsung TVRI?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Awal tahun ini, pecinta Bulutangkis langsung disuguhkan turnamen badminton Malaysia Masters 2020 yang akan berlangsung Selasa (7/1/2020) via Live Streaming Youtube BWF.

Belum ada informasi apakah Malaysia Masters 2020 dapat disaksikan via TVRI. Malaysia Masters 2020 bisa disaksikan lewat saluran Live Streaming TV Online YouTube BA Malaysia, channel YouTube milik federasi bulutangkis Malaysia dan Live Streaming YouTube BWF.

Selain itu, Live Streaming BWF Malaysia Masters 2020 bisa pula diakses di sejumlah laman penyedia Live Streaming Badminton.

Ganda putra senior Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, yang terbilang sukses di tahun 2019 lalu, akan langsung turun di Malaysia Masters 2020.

Pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi, menilai Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan merupakan sosok yang penting bagi generasi pemain muda.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tengah jadi sorotan setelah tembus pelatnas PBSI 2020.

Hal ini wajar terkait prestasi yang mampu diraih Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan selama 2019.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memamerkan medali dan trofi juara BWF World Tour Finals, Minggu (15/12/2019) di China. (BADMINTON INDONESIA)

Pasangan dengan julukan The Daddies ini mampu menorehkan empat gelar antara lain New Zealand Open, All England, Kejuaraan Dunia, dan BWF World Tour Finals.

Berkat prestasi cemerlang tersebut, Ahsan/Hendra dipanggil untuk mengikuti Pelatnas PBSI 2020 bersama 103 atlet lainnya.