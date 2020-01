Luka Batin Luna Maya Imbas Syahrini & Reino Barack Masih Tersimpan Diungkap Sosok Ini, Masih Trauma!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luka batin Luna Maya imbas Reino Barack yang menikahi Syahrini masih tersimpan diungkap sosok ini. Mantan Ariel NOAH disebut alami trauma.

Ya, kehidupan aktris Luna Maya seolah tak bisa dilepaskan dari kisah percintaannya yang berliku. Bahkan, masih dikaitkan dengan Syahrini dan Reino Barack.

Apalagi, di usianya yang ke-36, Luna Maya belum kunjung menemukan sosok pendamping.

Jika menilik ke belakang, tak sedikit pria tampan yang pernah singgah di kehidupan Luna Maya, salah satunya adalah Reino Barack.

Ya, seperti diketahui, aktris berdarah Austria tersebut sempat menjalin kasih dengan sang pengusaha bertahun-tahun silam.

Tak sebentar, keduanya bahkan berpacaran hingga 5 tahun lamanya hingga akhirnya kandas di tahun 2018.

Berbanding terbalik dengan Luna Maya yang betah menjomblo, Reino Barack justru mantap menikahi penyanyi Syahrini dengan mengikat janji suci pada 27 Februari 2019 lalu.

Meski begitu, kabar gembira sempat menghampiri bintang film ‘Suzzanna Dalam Kubur’ tersebut lantaran ia diprediksi Mbak You bakal segera menikah di tahun 2020.

Ramalan Mbak You tentang jodoh Luna Maya ini diungkapnya di acara Call Me Mel yang tayang di YouTube Official iNews pada 23 Desember 2019 lalu.

Kala itu, Mbak You secara jelas menyebut Luna Maya akan menikah di tahun 2020.

