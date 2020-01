Perbuatan Bejat Tersangka Berawal dari Sini, Masuk Kamar dengan Pisau Terhunus dan Mengatakan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kejadian persetubuhan berawal saat korban, Bunga (nama samaran) sedang berbaring di dalam kamar.

Seketika tiba-tiba tersangka datang dengan sebilah pisau terhunus.

Dengan nada keras, kemudian tersangka berkata korban "Ikam lain anak kandung ku" (kamu bukan kandang aku).

Bersamaa dengan ucapan tersangka yang tak pantas kemudian mendekati korban, sambil meraba-raba tubuh Bunga.

Korban sempat berontak sambil berucap 'jangan'.

Namun apalah daya, permohonan korban sama sekali tidak didengar tersangka sambil berucap "Kalau kada handak ku sembelih" (Kalau tidak mau aku sembelih).

Dengan ancaman tersangka, korban pun hanya bisa pasrah menuruti kemauan tersangka untuk melakukan hubungan seks.

"Hubungan seks antara korban dengan tersangka dilakukan secara berulang kali selama rentan waktu dari tahun 2017 sampai dengan 29 Desember 2019," kata Imam.

Tersangka sudah diamankan, selain disita barang bukti celana dalam warna kuning, baju tidur warna kuning, celana tidur warna kuning, satu Bra warna abu-abu, serta sebilah pisau saat digunakan tersangka mengancam korban.

Atas perbuatannya tersangka, melanggar pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah