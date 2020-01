Jadwal Liga Spanyol Malam Ini, Pekan 19 Barcelona & Real Madrid Main Live Streaming Bein Sports

Jadwal Bola Malam Ini, Liga Spanyol Pekan 19 ada Espanyol vs Barcelona & Getafe vs Real Madrid Live Streaming Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Spanyol Pekan 19 akan mulai kembali berlangsung malam ini Sabtu (4/1/2020) diamana ada laga Getafe vs Real Madrid & Derby Catalunya Espanyol vs Barcelona yang masuk agenda Live Streaming TV Online Bein Sports dan vidio.com premier.

Setelah libur natal dan Tahun Baru 2020, laga Liga Spanyol akan kembali bergulir pekan ini yang akan disiarkan langsung via Live Streaming Bein Sports dan Live Streaming Vidio.com.

Link Live Streaming Getafe vs Real Madrid & Derby Catalunya Espanyol vs Barcelona dapat diakses di Live Streaming Bein Sports yang bisa diakses di beinsports.id atau vidio.com premier.

Pertandingan Liga Spanyol Pekan 19 akan dibuka oleh Valladolid vs Leganes di Stadion Jose Zorrilla, Sabtu (4/1/2020) pukul 01.00 WIB.

Berselang dua jam kemudian, akan ada pertandingan antara Sevilla vs Athletic Bilbao, pukul 03.00 WIB. Pada malam hari, dilanjutkan dua pertandingan, yakni Valencia vs Eibar pada pukul 19.00 WIB dan Getafe vs Real Madrid yang digelar pukul 22.00 WIB.

Kemudian, pada Minggu (5/1/2020) akan ada lima pertandingan di Liga Spanyol. Pertandingan tersebut dibuka dengan pertemuan Atletico Madrid vs Levante, pukul 00.30 WIB.

Setelah itu, ada derbi catalan antara Espanyol vs Barcelona yang dimulai pukul 03.00 WIB. Pada malam harinya, pertandingan Liga Spanyol dilanjutkan dengan pertemuan Granada vs Mallorca, pukul 18.00 WIB.

Berselang dua jam kemudian akan ada pertandingan antara Real Sociedad vs Villarreal, pukul 20.00 WIB.

Lalu dilanjutkan pertandingan antara Deportivo Alaves vs Real Betis, pukul 22.00 WIB.