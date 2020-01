Live Mola TV - Jadwal Garuda Select vs Juventus & Inter Milan U-17 di Italia, Siaran Langsung MolaTV

Jadwal Garuda Select di laga ujicoba di Italia, hadapi Juventus U-17 dan Inter Milan U-17 di Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tersaji laga seru dalam jadwal Garuda Select di Laga Ujicoba di Italia via Live Streaming MolaTV, yaitu Garuda Select vs Juventus U-17 dan Garuda Select vs Inter Milan U-17.

Live Streaming Garuda Select vs Juventus U-17 dan Garuda Select vs Inter Milan U-17 dalam laga ujicoba di Italia dapat ditonton di Live Streaming Mola TV di Mola Matrix, Mola Polytron Streaming, dan aplikasi Mola TV app. (link cara Live Streaming MolaTV ada di tubuh berita ini).

Garuda Select II saat ini sudah berada di Italia untuk melakoni empat pertandingan ujicoba yang tayang via Live Streaming MolaTV mulai Rabu (8/1/2020). Di antaranya yaitu Garuda Select vs Juventus U-17 dan Garuda Select vs Inter Milan U-17.

Di Italia, Garuda Select II akan menghadapi Torino U-17, Como U-17, Juventus U-17, dan Inter Milan U-17.

Torino U-17 menjadi lawan pertama yang akan dihadapi Garuda Select II.

Pertandingan tersebut akan digelar di Lascaris Field, 8 Januari 2020.

Setelah itu, tim asuhan Des Walker dan Dennis Wise akan bertemu Juventus U-17.

Laga kontra Juventus U-16 akan digelar di Juventus Training Center, 16 Januari 2020.

Setelah bertanding di Kota Turin, Garuda Select langsung menuju Kota Milan.