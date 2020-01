Jadwal Liga Italia Pekan 18 Live RCTI & Bein Sports AS Roma vs Torino, Napoli vs Inter Milan

Jadwal Liga Italia Pekan 18 mulai berlangsung malam ini Minggu (5/1/2020) di RCTI & Bein Sports Ada Napoli vs Inter Milan, Juventus vs Cagliari, AC Milan vs Sampdoria

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Italia Pekan 18 tersaji laga-laga sengit di antaranya Napoli vs Inter Milan, Brescia vs lazio, Juventus vs Cagliari dan AC Milan vs Sampdoria dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan Live Streaming RCTI.

Dikutip dari laman Instagram RCTI, dua laga akan masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI, yakni laga AS Roma vs Torino dan Napoli Inter Milan.

Sementara laga lainnya seperti Juventus vs Cagliari atau melihat aksi Zlatan Ibrahimovic di laga AC Milan vs Sampdoria, bisa disaksikan lewat Live Streaming Bein Sports.

Di pekan 18 ini, sang pemuncak klasemen s Inter Milan akan melawat kandang Napoli yang laganya dijadwalkan disiarkan langsung RCTI Senin (6/1/2020) dinihari.

Inter Milan agak diuntungkan karena Napoli tampil tidak konsisten musim ini dan kini hanya ada di posisi kedelapan klasemen, tertinggal 16 poin dari Inter.

Sementara Juventus akan melawan tim papan tengah Cagliari.

Cristiano Ronaldo cs patut waspada karena Cagliari sedang dalam tren positif dan kini ada di posisi 6 klasemen sementara Liga Italia.

Sedangkan laga AC Milan vs Sampdoria akan dihelat pada Senin (6/1/2020) dari Stadion San Siro, Kota Milan.

Laga AC Milan vs Sampdoria bakal menjadi sorotan. Para Milanisti bakal menantikan aksi Zlatan Ibrahimovic yang resmi kembali bergabung ke San Siro.