Pertamina Pangkas Harga BBM, Jenis Ini Turun Paling Banyak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PT Pertamina Persero umumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum jenis bensin dan solar yang berlaku mulai Minggu (5/1/2020).

Dari beberapa jenis BBM yang harganya dipangkas, harga BBM jenis Pertamax Turbo memiliki selisih harga paling besar yaitu dipangkas sebesar Rp 1.300 per liter.

Dimana harga awal sebesar Rp 11.400 per liter menjadi Rp 10.100 per liter.

Untuk BBM jenis Pertamax, selisih harga terbaru sebesar Rp 650 per liter, sehingga harga turun dari sebelumnya Rp 10.050 per liter menjadi Rp 9.400 per liter.

Sedangkan pada BBM jenis Pertalite, tidak ada penyesuaian harga yang diterapkan. Artinya harga Pertalite masih bertahan di angka Rp 7.850 per liter.

Untuk BBM jenis solar, pemangkasan harga terbesar diterapkan pada BBM jenis Pertamina Dex sebesar Rp 1.500 per liter turun dari Rp 11.950 per liter menjadi Rp 10.450 per liter.

Selanjutnya BBM solar jenis Dexlite yang harganya dipangkas sebesar Rp 700 per liter dan turun dari Rp 10.400 menjadi Rp 9.700 per liter.

Ada juga BBM jenis Mitan NPSO dan Solar NPSO yang juga harganya dipangkas masing-masing Rp 370 per liter dan Rp 300 per liter.

Sehingga harga kedua jenis BBM solar tersebut menjadi masing-masing Rp 10.300 dan Rp 9.500 per liter.

Dijelaskan Region Manager Communication & CSR Kalimantan, Heppy Wulansari, penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019.