Pertamina Turunkan Harga BBM, SPBU di Banjarmasin Langsung Lakukan Ini Sejak Pukul 00.00 WITA

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kebijakan penyesuaian harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina Persero langsung direspon oleh para pengelola SPBU di Banjarmasin, Kalsel.

Diantaranya SPBU Sabilal Muhtadin di Jalan Jenderal Sudirman dan SPBU S Parman di Jalan Letjend S Parman Banjarmasin sudah menyesuaikan harga sejak pukul 00.00 WITA, Minggu (5/1/2020).

"Sudah tadi malam jam 12," kata Manager SPBU Sabilal Muhtadin, H Arliansyah.

Walau demikian, dari total tujuh jenis BBM baik bensin dan solar yang harganya disesuaikan oleh Pertamina, hanya dua diantaranya yang dijual di SPBU ini.

Yaitu BBM jenis Pertamax yang harganya dipangkas sebesar Rp 650 per liter, dari harga sebelumnya Rp 10.050 per liter menjadi Rp 9.400 per liter.

BBM lainnya yaitu solar jenis Dexlite yang harganya dipangkas sebesar Rp 700 per liter dan turun dari Rp 10.400 menjadi Rp 9.700 per liter.

Dengan pemangkasan harga tersebut, H Arliansyah optimis penjualan jenis BBM tersebut khususnya Pertamax bisa meningkat.

Ia memprediksi penjualan Pertamax bisa meningkat menjadi 6.000 liter perhari, dimana sebelumnya rata-rata SPBU ini menjual BBM jenis Pertamax sebanyak 4.000 liter perhari.

"Mungkin yang meningkat Pertamax karena harga cukup besar disesuaikan. Kalau Dexlite mungkin tidak banyak berpengaruh, banyak yang masih suka solar bersubsidi," kata H Arliansyah.

Penyesuaian harga tersebut juga sudah diterapkan di SPBU S Parman Banjarmasin dibenarkan Manajer SPBU S Parman, H Arif.

PT Pertamina Persero umumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum jenis bensin dan solar (banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody)

Sama seperti SPBU Sabilal Muhtadin, di SPBU ini juga hanya ada dua jenis BBM yang dijual termasuk dalam daftar penyesuaian harga BBM Pertamina, yaitu Pertamax dan Pertalite.

H Arif juga menargetkan bisa genjot penjualan Pertamax dari yang sebelumnya rata-rata 4.000 liter perhari menjadi 5.000 liter perhari.

"Kalau Dexlite tidak berani banyak target, mungkin dari 1.000 liter perhari jadi 1.200 liter saja sudah lumayan," kata H Arif.

Kedua pengelola SPBU ini juga kompak nyatakan tak ada kendala dan gangguan terkait aspek distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU nya. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)