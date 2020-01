Prediksi & Jadwal Liverpool vs Everton - Live Streaming RCTI & Bein Sports 1 Piala FA Malam Ini

Prediksi Pertandingan & Jadwal Siaran Langsung Liverpool vs Everton, Saksikan via Live Streaming RCTI & Bein Sports 1 malam ini dalam babak ketiga Piala FA (FA Cup) 2019/2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Agenda jadwal siaran langsung babak ketiga Piala FA (FA Cup) 2019/2020 di Bein Sport 1 dan RCTI Minggu (5/1/2020) malam ini sajikan laga Derby Merseyside Liverpool melawan Everton.

Siaran Langsung dan Live Streaming TV Online RCTI & Bein Sports 1 Liverpool vs Everton dijadwalkan akan dihelat mulai pukul 23.00 WIB, dilansir dari laman RCTI Plus.

Selain lewat Live Srteaming RCTI Plus, Streaming Online Liverpool vs Everton abak ketiga Piala FA (FA Cup) 2019/2020 malam ini bisa diakses via tautan berbayar di Beinsports.com dan Live Streaming Vidio.com premier.

Liverpool akan menjamu Everton di Stadion Anfield, pada laga babak ketiga Piala FA, Minggu (5/1/2020).

Saat ini Liverpool berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan keunggulan 13 poin dari pesaing terdekat mereka, Leicester.

Ditambah, mereka juga masih memiliki satu pertandingan tunda.

Jadwal padat bulan Desember berhasil dilalui dengan baik oleh The Reds, sementara jadwal Liga Inggris dan babak fase gugur Liga Champions menunggu dalam beberapa bulan ke depan.

Pada momen ini, Liverpool dipercaya akan melakukan rotasi saat melawan Everton.

Meski melakukan rotasi, kemungkinan Juergen Klopp tetap mempertahankan pemain inti dalam staring XI-nya untuk nanti malam.