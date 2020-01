SESAAT LAGI Link Bein Sports 2! Live Streaming Wolves vs Man United, Siaran Langsung RCTI FA Cup

Live Streaming Wolves vs Man United FA Cup, Live Streaming Bein Sports 2 dan Siaran Langsung RCTI

Manchester United akan turun di babak ketiga FA Cup 2019/20, Minggu (05/01/2020). Lawannya adalah sesama tim Premier League, yakni Wolverhampton.

Laga ini akan digelar di Molineux Stadium, kandang Wolverhampton.

Melihat beberapa statistik yang ada, sepertinya takkan mengejutkan jika The Red Devils ternyata harus kandas.

Setan Merah punya rekor tandang yang cukup mencemaskan.

Pasukan Ole Gunnar Solskjaer menelan empat kekalahan dan cuma menang dua kali dalam tujuh laga tandang terakhirnya di semua ajang.

Terkini, mereka tumbang 0-2 di markas Arsenal.