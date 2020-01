Waspada!, Debit Air DAS di Kalimantan Selatan Alami kenaikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito menyebut rata-rata permukaan air sungai di Kalimantan Selatan sudah naik.

"Rata-rata pada mulai naik debitnya soalnya musim hujan mulai masuk,"Nolianto Ananda, S.Si. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) muda BPDASHL Barito.

Dijelas dia, informasi BMKG puncak hujan ada di januari - februari.

"Sedangkan DAS yang rawan, sebutnya, sub-sub das balangan, sub sub das batangalai (hst), sub sub das tapin, sub das riam kiwa (banjar),das kintap (tanah laut), das satui, das kusan (tanah bumbu),"ungkap Nolianto.

Siaga banjir telah dilaksanakan pengecekan daerah rawan banjir wilkum sek Matraman oleh Kapolsek Matraman Iptu Embang Pramono S.H.,M.H. beserta anggòta.

Didapati, desa tanah Abang, RT 04 yg merupakan tempat pemukiman penduduk dan lokasi rendah, hampir di setiap musim penghujan tiap tahunnya mengalami kebanjiran.

"Hasil monitoring, sejak tadi pagi jum’at 03 Januari 2020 berdasarkan pantauan debit air sungai matraman mengalami penurunan," kata Iptu embang.

Pada pantauan saat itu sementara debit air sedalam kurang dari 1 meter dari permukaan tanah namun air tidak sampai ke dalam teras masyarakat karen semua rumah di daerah tersebut berupa rumah panggung.

Para penghuni masih didalam rumah dan sebagian masih melaksanakan aktivitas seperti biasa. belum ada yang mengungsi,karena volume air mengalami penurunan.

Jumlah Rumah penduduk 38 dengan jumlah KK 40. Kondisi atau Volume air menggenangi jalan utama lingkungan RT.04 Ds.Tanah habang mengalami penurunan. Masyarakt tidak ad yang mau dievakuasi dengan alasan kondisi air tidak masuk kedalam rumah.

"Personil sektor Matraman melakukan patroli dan pengamanan lokasi jika sewaktu-waktu masyarakat meminta untuk dievakuasi. Sudah Memberikan imbauan kepada masyarakat untuk segera mengungsi ke tempat yang tinggi jika debit air meningkat. Kami sudah koordinasi dengan Kepala Desa dan menyampaikan kepada masyarakat agar selalu siaga, Kordinasi dengan Kecamatan Matraman, kordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial, Pendirian Tenda dan Posko Bersama untuk melaksanakan pengamanan korban banjir jika sewaktu-waktu diperlukan saat itu. Juga Menyiapkan sarana air berupa Perahu Karet dari Dinas Sosial dan BPBD Kab.Banjar," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)