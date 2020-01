Demi Jadi Artis, Angga Rela Tinggalkan Bank

BANJARMASIN POST. CO.ID - Nama Angga Ryan Putra diblantika televisi nasional cukup berkibar.

Lelaki kelahiran Banjarmasin, 3 Maret 1991 cukup sering main sinetron, FTV dan acara realita show berbagai televisi nasional hingga film layar lebar.

Sejak merantau ke Jakarta, April 2017 lalu, Angga tampil acara realita Show Take Me Out Indonesia di ANTV, Sinetron Iih Serem Guling Jadi Pocong sebagai Adit di RCTI, Oke Jek di Net TV, Tak Kasat Mata, Gali Lobang Tutup Lobang, Anak Langit, Jodoh Wasiat Bapak di ANTV sebanyak dua episode.

Lalu, main di FTV Seribu Kisah judulnya 1 atap 2 Cinta berperan sebagai Jaka, FTV Cantik Cantik Bikin Patah Hati berperan sebagai Bowo peran utama.

Kisah nyata di Trans 7 berperan sebagai Jaka juga judulnya tragedi semanggi satu. Lalu acara Takdir sebagai peran utama tragedi bom Bali.

• Foto Detak Jantung Ria Irawan Jelang Meninggal Dunia Disinggung Melly Goeslaw, Sebut Soal Hak Allah

• Setengah Populasi Koala di Pulau Austrasi Mati, Dampak Kebakaran Hutan

• Viral Atta Halilintar Berulah Lagi, Teman Dekat Aurel Hermansyah Minta Tiket Gratisan ke Amerika?

• Kesedihan Mendalam Ruben Onsu Diungkap Sosok Ini, Teror ke Ayah Betrand Peto & Sarwendah Menggila

Mata Batin judulnya Kebakaran sebagai Erwin peran utama.

"Ungkap Kisah nyata saya sudah main tiga kali sebagai peran utama dua kali dan satu kali peran pembantu utama," cerita Angga.

Angga Ryan Putra (istimewa)

Selain main di FTV, sinetron dan lain-lain, Urang Banjar ini juga menjadi model video clip dan model catwalk Jakarta.

Sebelumnya di tahun 2014, Angga juga pernah main film nasional Mama Cantik Bikin Galau, Mendadak Tajir hingga Bos Galak.

• Wasiat Lina pada Teddy Terkait yang Merawat Bayinya, Sule Malah Jelaskan Ini Soal Adik Rizky Febian

• Tragis, Bermain di Taman Kota Tanjung, Bocah Kelas 5 SD Ini Tewas Kesetrum

• Wasiat Lina pada Teddy Terkait yang Merawat Bayinya, Sule Malah Jelaskan Ini Soal Adik Rizky Febian

"Alhamdulillah, tak sia-sia saya berhenti bekerja di sebuah Bank di Banjarmasin dan konsen jadi aktor di Jakarta. Sekarang mulai membuahkan hasil," katanya.

Angga berharap, namanya terus berkibar hingga nantinya bisa membawa nama harum Banua (Kalsel) di tingkat nasional. (banjarmasin post.co.id/syaiful.anwar)