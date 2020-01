Permukaan Sungai di Kalsel Sudah Naik, ini Beberapa DAS yang Rawan Banjir

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - BALAI Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito menyebut rata-rata permukaan sungai di Kalimantan Selatan sudah naik.

"Rata-rata pada mulai naik debitnya soalnya musim hujan mulai masuk, menurut BMKG puncak Januari-Februari. DAS yang rawan yakni sub sub DAS Balangan, sub sub DAS Batangalai (HST), sub sub DAS Tapin, sub DAS Riam Kiwa (Banjar), DAS Kintap (Tanahlaut), DAS Satui, DAS Kusan (Tanahbumbu), " kata Nolianto Ananda, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) muda BPDASHL Barito.

Sebagai antisipasi banjir telah dilaksanakan pengecekan daerah rawan banjir di wilayah Matraman oleh Kapolsek Matraman Iptu Embang Pramono beserta anggòta.

Mereka menemukan fakta, Desa tanah Abang, RT 04 yang merupakan tempat permukiman penduduk dan lokasi rendah, hampir di setiap musim penghujan kebanjiran.

"Hasil monitoring, sejak Jumat 3 Januari, berdasarkan pantauan debit air sungai Matraman mengalami penurunan," kata Iptu Embang.

Pada pantauan saat itu sementara debit air sedalam kurang dari satu meter dari permukaan tanah namun air tidak sampai ke teras, karea semua rumah di daerah tersebut berupa rumah panggung.