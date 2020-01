LINK RCTI! Live Streaming Napoli vs Inter Milan Liga Italia Malam Ini, Cek TV Online Bein Sports

LINK Live Streaming RCTI & Bein Sports 2 Napoli vs Inter Milan Selasa (7/1/2020) dini hari WIB

Napoli vs Inter Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Selasa (7/1/2020) dinihari nanti.

Napoli vs Inter Milan akan dimulai pada pukul 02.00 WIB

Napoli vs Inter Milan di Liga Italia Pekan 18

Pelatih Inter Milan Antonio Conte menyadari laga Big Match Napoli vs Inter bakal berjalan sulit bagi timnya.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena Anda semua tahu apa yang saya pikirkan tentang Napoli dan kualitas mereka," kata Antonio Conte saat konferensi pers, Minggu (5/1/2020) yang dikutip dari TribunKaltim.co.

Mencuri poin di markas Napoli adalah harga mati buat Inter Milan.

Pasalnya Inter Milan hanya unggul selisih gol dari Juventus di papan klasemen Liga Italia Serie A.

Tambahan poin di markas Napoli akan membuat Inter Milan sedikit lepas dari bayang-bayang Juventus.

* Link Live Streaming Napoli vs Inter Milan :

Link live streaming Beinsports : Bein Sports