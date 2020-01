Meredam Perang AS Vs Iran

BANJARMASINPOST.CO.ID - AMERIKA Serikat (AS) dan sekutunya makin dalam menancapkan kuku-kukunya di Timur Tengah. Setelah sukses membumihanguskan negara Irak yang waktu itu dipimpin Saddam Hussein 19 Maret 2003 lalu kini Amerika bakal menginvasi negara Iran.

Apakah Iran bakal bernasib sama dengan Irak? Banyak pihak menduga Presiden AS Donald Trump sengaja ingin menginvasi Iran dengan membunuh jenderal paling berpengaruh, Qasem Soleimani.

Pancingan itu menuai sukses, akibat terbunuhnya Qasem Soleimani membuat Iran marah dan melakukan serangan rudal ke Pangkalan AS di Irak. Karena serangan itu, kini Amerika punya alasan menyerang balik Iran.

Kekuatan tempur AS dibanding Iran, dinilai agak timpang. AS memiliki angkatan perang lebih mumpuni. Berdasarkan data pemeringkatan di situs Global FirePower, Amerika unggul di hampir semua lini. Fasilitas perang AS terdiri dari pesawat serang 2.831, helikopter 5.760, helikopter serang 971, tank 6.287, kendaraan tempur lapis baja 39.223, kapal selam 86 dan kapal multi-peran Frigate 22.

Sementara Iran memiliki cuma pesawat serang 165, helikopter 126, helikopter serang 12, kekuatan tank 1.634, kendaraan tempur lapis baja 2.345, kapal selam 34, dan kapal multi-peran Frigate 6.

Hanya artileri Iran lebih unggul dengan mengerahkan 2.128 senjata artilerinya, sedang AS hanya 864. Masih terkait artilerinya, Iran juga memiliki keunggulan jumlah peluncur roket atau peluru kendali. Berdasarkan data hingga 2019 yang menempati ranking empat dunia di bawah Korea Utara, Rusia dan China. Setelah Iran ada Mesir, lalu AS di peringkat enam.

Nah, dengan kekuatan senjata penghancur kedua kubu ini, apakah perang AS vs Iran bakal menjadi miniatur Perang Dunia III. Namun apapun yang dibawa dalam perang tidak akan membawa perbaikan dan kebaikan.

Untuk itu sikap dan peran Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk meredam konflik yang kian memanas ini memang sangat dinantikan. Terlebih peran Indonesia yang terkenal memiliki nilai-nilai demokratis, juga sangat diharapkan. Indonesia bisa memberikan masukan kepada PPB agar memperjuangkan nilai-nilai ideal dan moral ketimbang pragmatisme perang. (*)