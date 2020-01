Video Sedih, Akhir Perjalanan VW Kodok, Volkswagen Beetle: The Last Mile

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Setelah sebelumnya merilis video perpisahan Volkswagen (VW) Kombi, kini VW kembali menayangkan video terakhir dari VW Beetle atau yang akrap disapa VW Kodok.

Video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut diberikan judul Volkswagen Beetle: The Last Mile. Karena seperti diketahui, pada Juli 2019 lalu, VW secara resmi mengumumkan untuk menghentikan produksinya.

Perjalanan panjang yang dimulai sejak 1930-an harus disudahi akibat adanya keputusan dari induk perusahaan.

Hal ini lantaran perusahaan ingin mengembangkan kendaraan yang sesuai kebutuhan dan tren masa depan otomotif global, yakni kendaraan listrik.

Video perpisahan VW kodok

Walau video yang ditampilkan cukup singkat, namun jalan cerita yang dikemas cukup padat. Johannes Leonardo yang mengarap animasi video tersebut mencoba untuk memberikan sentuhan perjalanan VW Kodok dari masa ke masa.

Bahkan tergambar pula sebuah ikatan emosional yang kuat dari pemilik dengan kendaraan yang terus berlanjut lintas generasi.

Mulai ketika pemiliknya masih kecil, remaja, belajar berkendara, berkencan, sampai menjadi orang tua dan memiliki anak, hingga akhirnya harus berpisah dengan si Kodok.

Secara keseluruhan, video yang berjalan diiringi dengan lantunan lagu " Let it Be" dari The Beatles namun telah di-recycle tersebut, memang dirangkai untuk mewakili ratusan perasaan dari pemilik VW Beetle yang diputar saat seremoni penghentian produksinya di Pueble, Meksiko, pada 10 Juli 2019 lalu.



Sedikit cerita, VW Kodok memulai debutnya dari ide seorang Adolf Hitler atau yang kerap disebut "Fuhrer". Hitler saat itu memiliki konsep membuat sebuah mobil dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Jerman.

Dalam pengembangannya, produksi Beetle sendiri melibatkan sang maestro ternama, yakni Ferdinan Porsche, yang diutus untuk mendesainya. Sebutan Volkswagen sendiri memiliki arti sebagai "mobil rakyat".

