Jadwal Liga Italia Pekan 19, Lazio vs Napoli, Inter vs Atalanta, Roma vs Juve di Bein Sports, RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A pekan 19, Lazio vs Napoli, Inter Milan vs Atalanta, AS Roma vs Juventus, Live Streaming Bein Sports & RCTI.

Liga Italia Pekan 19 tersaji laga-laga sengit di antaranya Inter Milan vs Atalanta, AS Roma vs Juventus dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan Live Streaming RCTI.

Dikutip dari laman Instagram RCTI, tiga laga big match pekan 19 Liga Italia akan disiarkan langsung dan Live Streaming RCTI.

Ya, sejumlah pertandingan besar akan tersaji di giornata 19 Liga Italia.

• Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 22 Live Streaming Mola TV & TVRI, Spurs vs Liverpool!

• Predator Seksual Reynhard Sinaga Pernah Bekerja di Man United, Begini Pengakuan The Red Devils

• Live TVRI! Link Streaming Badminton Malaysia Masters 2020 Perempatfinal Fajar/Rian vs Marcus/Kevin

Beberapa laga akan bertajuk Grande Partita, diantaranya Lazio yang menjamu Napoli.

Dikutip dari Tribunnews, Biancocelesti tentu saja ingin melanjutkan tren postitifnya kala menjamu Il Partenopei di Olimpico Stadium.

Laga ini menjadi peluang bagi Ciro Immoboile dkk untukk memangkas margin perolehan poin dengan Inter Milan dan Juventus.

Sedangkan laga lainnya juga tidak kalah seru akan tersaji di Giueseppe Meazza.

Inter Milan yag kini masih nyaman dipuncak klasemen akan menjamu tim kuda hitam, Atalanta.

La Dea yang mampu menorehkan hasil positif di duaa laga terakhir tentu ingin meneruskan trennya kala bersua dengan Nerazzurri.